Очередной варварский обстрел: россияне повредили аптеку в Константиновке, есть пострадавшие

"Сегодня около 12.00 по городу Константиновке был осуществлен вражеский обстрел с применением ствольной артиллерии. В результате этого варварского обстрела пострадали двое мирных жителей, которые находились в помещении аптеки", - сказано в сообщении.

Пострадавшим оказали помощь на месте и госпитализировали. Фасад аптеки получил повреждения, внутренние помещения не пострадали.

"Этот обстрел является очередным актом агрессии против мирного населения. Призываем всех жителей беречь себя и своих близких! Не игнорируйте угрозу - своевременно эвакуируйтесь в более безопасные регионы", - призвал Горбунов.

Фото: последствия обстрела Константиновки 26 июня (Сергей Горбунов, Facebook)