UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Черговий "Рамштайн" пройде завтра. Данілов розповів, що буде у фокусі

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн" пройде 25 травня. На ній обговорюватимуть військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Сьогодні на засіданні Ставки (верховного головнокомандувача, - ред.) міністр оборони доповідав, що завтра буде засідання "Рамштайну". Маємо розуміння, що це буде чергове засідання. Це вже увійшло у класичну форму роботи команди", - сказав він.

Данілов додав, що засідання у форматі "Рамштайну" будуть проходити постійно до того часу, поки Україна не здобуде перемогу у війні проти Росії.

Що розглядатимуть на "Рамштайні"

Секретар РНБО заявив, що у фокусі уваги буде військова допомога Україні.

"Літаки, танки, боєприпаси - все, що необхідно для нашої перемоги", - сказав він.

Тим часом у Пентагоні повідомляли, що засідання почнеться з того, що Україна озвучить нагальні потреби та розкаже про ситуацію на передовій. Пріоритетними питаннями залишаться посилення наземної ППО та забезпечення військових боєприпасами. Після цього відбудеться дискусія про підготовку F-16.

Засідання в форматі "Рамштайн"

Зустрічі у форматі "Рамштайн" - це засідання Контактної групи з питань оборони України, на яких міністри оборони десятків країн світу обговорюють надання допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

Зазначимо, що вже пройшло 11 зустрічей у форматі "Рамштайн". Подробиці останньої з них читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч РамштайнОлексій ДаніловРНБО