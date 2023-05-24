Очередной "Рамштайн" пройдет завтра. Данилов рассказал, что будет в фокусе

"Сегодня на заседании Ставки (верховного главнокомандующего, - ред.) министр обороны докладывал, что завтра будет заседание "Рамштайна". Есть понимание, что это будет очередное заседание. Это уже вошло в классическую форму работы команды", - сказал он.

Данилов добавил, что заседания в формате "Рамштайна" будут проходить постоянно до тех пор, пока Украина не одержит победу в войне против России.

Что будут рассматривать на "Рамштайне"

Секретарь СНБО заявил, что в фокусе внимания будет военная помощь Украине.

"Самолеты, танки, боеприпасы - все, что необходимо для нашей победы", - сказал он.

Между тем, в Пентагоне сообщали, что заседание начнется с того, что Украина озвучит насущные потребности и расскажет о ситуации на передовой. Приоритетными вопросами останутся усиление наземной ПВО и обеспечение военных боеприпасами. После этого состоится дискуссия по подготовке F-16.

Заседания в формате "Рамштайн"

Встречи в формате "Рамштайн" - это заседание Контактной группы по обороне Украины, на которых министры обороны десятков стран мира обсуждают оказание помощи Украине для борьбы с российской агрессией.

Отметим, что уже прошли 11 встреч в формате "Рамштайн". Подробности последней из них читайте в материале РБК-Украина.

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