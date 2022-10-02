Данія, Норвегія та Німеччина оплатять гаубиці Zuzana-2 для України: названа кількість

Данія, Норвегія та Німеччина оплатять виробництво Zuzana-2 для Збройних Сил України. Передбачається, що за кошти трьох країн збудують 16 самохідних гаубиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DennikN.Sk .

Данія підписала листа про наміри зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною про виробництво гаубиць для України.

Країни погодились виділити 92 мільйони євро. Виробництвом гаубиць на шасі Tatra займеться словацька компанія Slovak Armaments. Передбачається, що Данія, Норвегія та Німеччина виділять уряду Словаччини по 30 млн євро, і надалі Міністерство оборони придбає у приватної компанії гаубиці та передасть їх Україні.

Що відомо про Zuzana 2

САУ Zuzana 2 – це самохідна гаубиця калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії у липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 кілометра. Башта здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автомату заряджання кількість членів екіпажу зменшена з чотирьох до трьох.