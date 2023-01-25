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Черговий обстріл Херсона: у мережі показали наслідки ворожих атак

Фото: окупанти продовжують обстрілювати Херсон (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 25 січня вкотре атакували громадянську інфраструктуру Херсона. У мережі показали наслідки обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

З самого ранку Херсон уже кілька разів зазнавав обстрілів з боку російських окупантів.

Наразі офіційної інформації про наслідки атак немає. Проте у місцевих Telegram-каналах опублікували кадри, на яких видно, як постраждали вулиці міста.

Фото: наслідки російських обстрілів Херсона (Telegram)

Нагадаємо, вранці 25 січня у Херсоні під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "прильоти".

Також вчора окупанти завдали ударів по трьох цивільних об'єктах Херсона. В ОВА показали фото наслідків ворожих атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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ХерсонВійна в Україні