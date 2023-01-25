Очередной обстрел Херсона: в сети показали последствия вражеских атак

Российские войска утром 25 января в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсона. В сети показали последствия обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

С самого утра Херсон уже несколько раз подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

В настоящий момент официальной информации о последствиях атак нет. Однако в местных Telegram-каналах опубликовали кадры, на которых видно, как пострадали улицы города.

Фото: последствия российских обстрелов Херсона (Telegram)