Очередной обстрел Херсона: в сети показали последствия вражеских атак

Российские войска утром 25 января в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсона. В сети показали последствия обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
С самого утра Херсон уже несколько раз подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.
В настоящий момент официальной информации о последствиях атак нет. Однако в местных Telegram-каналах опубликовали кадры, на которых видно, как пострадали улицы города.
Фото: последствия российских обстрелов Херсона (Telegram)
Напомним, утром 25 января в Херсоне во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилетах".
Также вчера оккупанты нанесли удары по трем гражданским объектам Херсона. В ОВА показали фото последствий вражеских атак.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.