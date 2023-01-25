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У Херсоні вранці пролунали вибухи: у мережі повідомляють про "прильоти"

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Херсон, Середа 25 січня 2023 09:41
У Херсоні вранці пролунали вибухи: у мережі повідомляють про "прильоти" Фото: у Херсоні вранці 25 січня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вранці 25 січня під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Подробиць про сьогоднішні вибухи зараз немає. Однак у Херсонській ОВА розповіли про ситуацію з атаками на регіон минулої доби.

Так, за даними ОВА, російські війська вчора 52 рази обстріляли територію Херсона та області. Мирні населені пункти ворог атакував із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Також росіяни завдали удару, застосувавши авіацію.

При цьому в Херсоні було зафіксовано 12 обстрілів. Ворожі снаряди потрапили до пологового будинку, школи, поліклініки, морського порту та житлових будинків.

Внаслідок обстрілів за минулу добу загинула одна цивільна, ще шість осіб отримали поранення.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали ударів по трьох цивільних об'єктах Херсона. В ОВА показали фото наслідків ворожих атак.

Також повідомлялося, що 23 січня росіяни обстріляли будинки в Антонівці Херсонської області. Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.

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