РФ зробила новий вкид про "удар ЗСУ по білоруському автобусу": для чого це Путіну

РФ знову поширює фейки про нібито українські атаки на пасажирські автобуси у Брянській області. Такі дії Кремля є примітивною спробою втягнути Білорусь у війну проти України.
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна та посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Російська сторона звинуватила українські сили в нібито атаці дрона на пасажирський автобус сполученням Мінськ - Анапа. Російські пропагандисти заявили, що інцидент нібито стався на прикордонному пункті "Красний Камінь" у Брянській області, внаслідок чого постраждали двоє людей.
За словами Коваленка, як доказ росіяни виклали сумнівний аудіозапис, проте жодних фото чи відео з місця події знову не надали.
Він нагадав, що це вже не перший подібний випадок - раніше окупанти аналогічно брехали про атаку на автобус із дітьми, який взагалі не мав номерних знаків.
Керівник ЦПД наголосив, що ці провокації "під чужим прапором" є дуже примітивними, але мають чітку мету - російський диктатор Володимир Путін намагається будь-якими способами змусити Білорусь безпосередньо вступити у війну.
Чому план Росії провалюється:
"Не вийде, провокації дешеві, в дусі російських бездарних артистів у погонах", - підсумував Коваленко.
За словами речника, звинувачення щодо атаки на цивільний автобус "Мінськ - Анапа" в районі митного переходу "Червоний камінь" є повністю сфабрикованими. Військово-політичне керівництво РФ традиційно вдається до інсценувань та обстрілів власних громадян, щоб відвернути увагу світу від своїх злочинів.
"Це свідома та цинічна провокація Російської Федерації, спрямована виключно на те, щоб прикрити свій сьогоднішній злочинний терористичний удар по столиці України", - наголосив Ковальов.
Він підкреслив, що внаслідок сьогоднішньої масованої атаки російських військ по житлових кварталах Києва загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів.
Нагадаємо, Росія намагається використати вигаданий обстріл автобуса на Брянщині як масштабну інформаційну атаку. Раніше у Генеральному штабі ЗСУ офіційно спростували інформаційну провокацію Кремля.
У військовому керівництві наголосили, що українські Сили оборони не застосовували безпілотники у цьому районі. ЗСУ завдають ударів виключно по законних військових об'єктах і не ведуть бойових дій проти цивільного населення.
Згодом Служба безпеки України перехопила секретний російський документ, який повністю руйнує міф про українську атаку. Згідно зі звітом місцевого моніторингового центру Брянської області, на момент інциденту в повітряному просторі району взагалі не зафіксували жодного українського БПЛА.
Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, для чого Росії цей вкид. Експерти зазначили, що Кремль намагається наративно залучити Мінськ до своїх інформаційних операцій. Окрім цього, Москва використовує вигаданий інцидент для виправдання власних масштабних ударів по території України.