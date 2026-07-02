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РФ сделала новый вброс об "ударе ВСУ по белорусскому автобусу": для чего это Путину

16:42 02.07.2026 Чт
3 мин
Оккупанты выложили сомнительную аудиозапись, но снова "забыли" о фото
aimg Сергей Козачук
Фото: Кремль запустил очередной циничный фейк (Getty Images)

РФ снова распространяет фейки о якобы украинских атаках на пассажирские автобусы в Брянской области. Такие действия Кремля являются примитивной попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина и ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленка.

Детали новой провокации РФ

Российская сторона обвинила украинские силы в якобы атаке дрона на пассажирский автобус сообщением Минск-Анапа . Российские пропагандисты заявили, что инцидент якобы произошел на пограничном пункте "Красный Камень" в Брянской области, в результате чего пострадали два человека.

По словам Коваленко, в доказательство россияне выложили сомнительную аудиозапись, однако никаких фото или видео с места происшествия снова не предоставили.

Он напомнил, что это уже не первый подобный случай - раньше кафиры аналогично врали об атаке на автобус с детьми, который вообще не имел номерных знаков.

Зачем Кремль распространяет фейки

Руководитель ЦПИ подчеркнул, что эти провокации "под чужим флагом" очень примитивны, но имеют четкую цель - российский диктатор Владимир Путин пытается любыми способами заставить Беларусь непосредственно вступить в войну.

Почему план России проваливается:

  • Позиция Лукашенко - белорусский диктатор пытается балансировать благодаря контактам с Китаем и США во избежание полной и абсолютной зависимости от решений Москвы.
  • Настроения общества - граждане Беларуси категорически не поддерживают идею войны против Украины.
  • Страх последствий - в Минске четко понимают, каковы последствия прямой помощи России и ответы со стороны украинских Сил обороны.

"Не получится, провокации дешевы, в духе российских бездарных артистов в погонах", - подытожил Коваленко.

Российская провокация для прикрытия преступлений

По словам спикера, обвинения в атаке на гражданский автобус "Минск - Анапа" в районе таможенного перехода "Красный камень" полностью сфабрикованы. Военно-политическое руководство РФ традиционно прибегает к инсценировкам и обстрелам собственных граждан, чтобы отвлечь внимание мира от своих преступлений.

"Это сознательная и циничная провокация Российской Федерации направлена исключительно на то, чтобы прикрыть свой сегодняшний преступный террористический удар по столице Украины", - подчеркнул Ковалев.

Он подчеркнул, что в результате сегодняшней массированной атаки российских войск по жилым кварталам Киева погибли и получили ранения десятки мирных жителей.

Провокации РФ с автобусами

Напомним, Россия пытается использовать вымышленный обстрел автобуса в Брянщине как масштабную информационную атаку. Ранее в Генеральном штабе ВСУ официально опровергли информационную провокацию Кремля.

В военном руководстве отметили, что украинские Силы обороны не применяли беспилотников в этом районе. ВСУ наносят удары исключительно по законным военным объектам и не ведут боевых действий против гражданского населения.

Впоследствии Служба безопасности Украины перехватила секретный российский документ, полностью разрушающий миф об украинской атаке. Согласно отчету местного мониторингового центра Брянской области, к моменту инцидента в воздушном пространстве района вообще не зафиксировали ни одного украинского БПЛА.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили, для чего России этот вброс. Эксперты отметили, что Кремль пытается нарративно привлечь Минск к своим информационным операциям. Кроме того, Москва использует вымышленный инцидент для оправдания собственных масштабных ударов по территории Украины.

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