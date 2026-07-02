Детали новой провокации РФ

Российская сторона обвинила украинские силы в якобы атаке дрона на пассажирский автобус сообщением Минск-Анапа . Российские пропагандисты заявили, что инцидент якобы произошел на пограничном пункте "Красный Камень" в Брянской области, в результате чего пострадали два человека.

По словам Коваленко, в доказательство россияне выложили сомнительную аудиозапись, однако никаких фото или видео с места происшествия снова не предоставили.

Он напомнил, что это уже не первый подобный случай - раньше кафиры аналогично врали об атаке на автобус с детьми, который вообще не имел номерных знаков.

Зачем Кремль распространяет фейки

Руководитель ЦПИ подчеркнул, что эти провокации "под чужим флагом" очень примитивны, но имеют четкую цель - российский диктатор Владимир Путин пытается любыми способами заставить Беларусь непосредственно вступить в войну.

Почему план России проваливается:

Позиция Лукашенко - белорусский диктатор пытается балансировать благодаря контактам с Китаем и США во избежание полной и абсолютной зависимости от решений Москвы.

- белорусский диктатор пытается балансировать благодаря контактам с Китаем и США во избежание полной и абсолютной зависимости от решений Москвы. Настроения общества - граждане Беларуси категорически не поддерживают идею войны против Украины.

- граждане Беларуси категорически не поддерживают идею войны против Украины. Страх последствий - в Минске четко понимают, каковы последствия прямой помощи России и ответы со стороны украинских Сил обороны.

"Не получится, провокации дешевы, в духе российских бездарных артистов в погонах", - подытожил Коваленко.

Российская провокация для прикрытия преступлений

По словам спикера, обвинения в атаке на гражданский автобус "Минск - Анапа" в районе таможенного перехода "Красный камень" полностью сфабрикованы. Военно-политическое руководство РФ традиционно прибегает к инсценировкам и обстрелам собственных граждан, чтобы отвлечь внимание мира от своих преступлений.

"Это сознательная и циничная провокация Российской Федерации направлена исключительно на то, чтобы прикрыть свой сегодняшний преступный террористический удар по столице Украины", - подчеркнул Ковалев.

Он подчеркнул, что в результате сегодняшней массированной атаки российских войск по жилым кварталам Киева погибли и получили ранения десятки мирных жителей.