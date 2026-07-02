РФ сделала новый вброс об "ударе ВСУ по белорусскому автобусу": для чего это Путину

РФ снова распространяет фейки о якобы украинских атаках на пассажирские автобусы в Брянской области. Такие действия Кремля являются примитивной попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина и ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленка.
Российская сторона обвинила украинские силы в якобы атаке дрона на пассажирский автобус сообщением Минск-Анапа . Российские пропагандисты заявили, что инцидент якобы произошел на пограничном пункте "Красный Камень" в Брянской области, в результате чего пострадали два человека.
По словам Коваленко, в доказательство россияне выложили сомнительную аудиозапись, однако никаких фото или видео с места происшествия снова не предоставили.
Он напомнил, что это уже не первый подобный случай - раньше кафиры аналогично врали об атаке на автобус с детьми, который вообще не имел номерных знаков.
Руководитель ЦПИ подчеркнул, что эти провокации "под чужим флагом" очень примитивны, но имеют четкую цель - российский диктатор Владимир Путин пытается любыми способами заставить Беларусь непосредственно вступить в войну.
Почему план России проваливается:
"Не получится, провокации дешевы, в духе российских бездарных артистов в погонах", - подытожил Коваленко.
По словам спикера, обвинения в атаке на гражданский автобус "Минск - Анапа" в районе таможенного перехода "Красный камень" полностью сфабрикованы. Военно-политическое руководство РФ традиционно прибегает к инсценировкам и обстрелам собственных граждан, чтобы отвлечь внимание мира от своих преступлений.
"Это сознательная и циничная провокация Российской Федерации направлена исключительно на то, чтобы прикрыть свой сегодняшний преступный террористический удар по столице Украины", - подчеркнул Ковалев.
Он подчеркнул, что в результате сегодняшней массированной атаки российских войск по жилым кварталам Киева погибли и получили ранения десятки мирных жителей.
Напомним, Россия пытается использовать вымышленный обстрел автобуса в Брянщине как масштабную информационную атаку. Ранее в Генеральном штабе ВСУ официально опровергли информационную провокацию Кремля.
В военном руководстве отметили, что украинские Силы обороны не применяли беспилотников в этом районе. ВСУ наносят удары исключительно по законным военным объектам и не ведут боевых действий против гражданского населения.
Впоследствии Служба безопасности Украины перехватила секретный российский документ, полностью разрушающий миф об украинской атаке. Согласно отчету местного мониторингового центра Брянской области, к моменту инцидента в воздушном пространстве района вообще не зафиксировали ни одного украинского БПЛА.
В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили, для чего России этот вброс. Эксперты отметили, что Кремль пытается нарративно привлечь Минск к своим информационным операциям. Кроме того, Москва использует вымышленный инцидент для оправдания собственных масштабных ударов по территории Украины.