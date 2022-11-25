Чергові відділення ПриватБанку надаватимуть перепочинок та підзарядку гаджетів

"Якщо люди звертаються до чергових відділень ПриватБанку, та не потребують банківського обслуговування, ми можемо запропонувати підживити гаджети (за технічної можливості) та перепочити і зігрітися", - йдеться в повідомленні.

Мережа WiFi у відділеннях доступна клієнтам, але для здійснення банківських послуг через Приват24.

За даними прес-служби, сьогодні в автономному режимі працює 100 відділень банку.

Ці відділення зазначені серед працюючих чергових відділень на сайті НБУ та в числі "Пунктів незламності" як точки, обладнані генератором.