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Чергові відділення ПриватБанку надаватимуть перепочинок та підзарядку гаджетів

Фото: ПриватБанк надаватиме у відділеннях перепочинок та підзарядку гаджетів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За умов довготривалого відключення електрики українці можуть скористатися мережею чергових відділень ПриватБанку, які забезпечені енергогенераторами та інтернетом, щоб надавати послуги навіть в умовах блекауту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Якщо люди звертаються до чергових відділень ПриватБанку, та не потребують банківського обслуговування, ми можемо запропонувати підживити гаджети (за технічної можливості) та перепочити і зігрітися", - йдеться в повідомленні.

Мережа WiFi у відділеннях доступна клієнтам, але для здійснення банківських послуг через Приват24.

За даними прес-служби, сьогодні в автономному режимі працює 100 відділень банку.

Ці відділення зазначені серед працюючих чергових відділень на сайті НБУ та в числі "Пунктів незламності" як точки, обладнані генератором.

Нагадаємо, Національний банк України разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання. Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання

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