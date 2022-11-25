Держyрные отделения ПриватБанка будут предоставлять отдых и подзарядку гаджетов

При длительном отключении электричества украинцы могут воспользоваться сетью дежурных отделений ПриватБанка, которые обеспечены энергогенераторами и интернетом, чтобы предоставлять услуги даже в условиях блекаута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"Если люди обращаются в дежурные отделения ПриватБанка и не нуждаются в банковском обслуживании, мы можем предложить подзарядить гаджеты (при технической возможности) и отдохнуть и согреться", - говорится в сообщении.
Сеть WiFi в отделениях доступна клиентам, но для проведения банковских услуг через Приват24.
По данным пресс-службы, сегодня в автономном режиме работает 100 отделений банка.
Эти отделения указаны среди работающих дежурных отделений на сайте НБУ и в числе "Пунктов несокрушимости" как точки, оборудованные генератором.
Напомним, Национальный банк Украины вместе с системно важными банками внедряют план мер по обеспечению непрерывности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения. Системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения