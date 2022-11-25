У НБУ розповіли, як працюватимуть банки за умов тривалої відсутності електропостачання

Національний банк України разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання. Крім фінансових послуг банки надаватимуть фахову консультацію та підтримку, тепло та зв’язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, зазначили в НБУ.

"Максимальна готовність банківської системи до безперебійної роботи у випадку блекауту та чітка комунікація цієї готовності громадянам - необхідна передумова збереження фінансової стабільності. Клієнти мають знати, куди вони можуть звернутися, щоб отримати власні кошти та необхідні фінансові послуги, фахову консультацію та підтримку, тепло та зв’язок. Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме - Пунктами незламності", - повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

З метою зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

"Банківська система, попри війну, працює в безперервному режимі, забезпечує платежі та розрахунки, надає фінансові послуги бізнесу й громадянам", - додали в НБУ.