Чергові перестановки. Рябікін та Шкарлет йдуть з Кабміну, а Федорову більше повноважень

За словами співрозмовників агентства, місце Рябікіна в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості може отримати колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін. Рябікін же продовжить кар'єру на дипломатичному напрямку.

На посаду міністра освіти та науки замість Шкарлета наразі розглядають чинного голову Малої академії наук Оксена Лісового. Водночас віце-прем'єр Михайло Федоров, крім цифровізації, буде курувати ще й напрямок освіти.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначав, що Рябікіна можуть відправити працювати послом в Китай. Ця посада є вакантною з 2021 року. Крім того, за даними РБК-Україна, Рябікіна, який до роботи в Кабміні очолював митницю, вже давно хотіли зняти з посади, а саме міністерство ліквідувати або створити на його основі профільне агентство.

Зазначимо, Камишін, який претендує на посаду Рябікіна, після звільнення з УЗ заявляв про плани очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі. Однак пізніше він отримав посаду позаштатного радника президента Володимира Зеленського.