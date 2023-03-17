Очередные перестановки. Рябикин и Шкарлет уходят из Кабмина, а Федорову больше полномочий

По словам собеседников агентства, место Рябикина в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности может получить бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин. Рябикин продолжит карьеру на дипломатическом направлении.

На должность министра образования и науки вместо Шкарлета рассматривают действующего главу Малой академии наук Оксена Лисового. В то же время, вице-премьер Михаил Федоров, кроме цифровизации, будет курировать еще и направление образования.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отмечал, что Рябикина могут отправить работать послом в Китай. Эта должность является вакантной с 2021 года. Кроме того, по данным РБК-Украина, Рябикина, который до работы в Кабмине возглавлял таможню, уже давно хотели снять с должности, а само министерство ликвидировать или создать на его основе профильное агентство.

Отметим, Камышин, который претендует на должность Рябикина, после увольнения из УЗ заявлял о планах возглавить офис по вопросам евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе. Однако позже он получил должность внештатного советника президента Владимира Зеленского.