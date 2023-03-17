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Очередные перестановки. Рябикин и Шкарлет уходят из Кабмина, а Федорову больше полномочий

Фото: Павел Рябикин, министр стратегической промышленности (facebook.com pavlo ryabikin)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский

Кабинет министров Украины ожидают новые кадровые перестановки. Министров образования и стратегических отраслей промышленности - Сергея Шкарлета и Павла Рябикина - ждет отставка, а вот вице-премьер Михаил Федоров получит дополнительные полномочия.

Об этом РБК-Украина рассказали источники во власти.

По словам собеседников агентства, место Рябикина в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности может получить бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин. Рябикин продолжит карьеру на дипломатическом направлении.

На должность министра образования и науки вместо Шкарлета рассматривают действующего главу Малой академии наук Оксена Лисового. В то же время, вице-премьер Михаил Федоров, кроме цифровизации, будет курировать еще и направление образования.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отмечал, что Рябикина могут отправить работать послом в Китай. Эта должность является вакантной с 2021 года. Кроме того, по данным РБК-Украина, Рябикина, который до работы в Кабмине возглавлял таможню, уже давно хотели снять с должности, а само министерство ликвидировать или создать на его основе профильное агентство.

Отметим, Камышин, который претендует на должность Рябикина, после увольнения из УЗ заявлял о планах возглавить офис по вопросам евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе. Однако позже он получил должность внештатного советника президента Владимира Зеленского.

Напомним, в начале февраля Рада назначила нового министра внутренних дел вместо Дениса Монастырского, погибшего в результате падения вертолета в Броварах. Новым главой МВД стал экс-глава Нацполиции Игорь Клименко.

В тот же день нового главу получила Служба безопасности Украины. Тогда нардепы одобрили кандидатуру Василия Малюка, который исполнял обязанности главы Службы.

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Павел РябикинМихаил ФедоровМОНСергей Шкарлет