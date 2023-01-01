Чергова зміна типу війни. Росія більше не має військових цілей, - Подоляк

Масовий ракетний обстріл українських міст в ніч з 31 грудня на 1 січня свідчить про чергові зміни Росії у планах війни. Держава-агресор прагне до більшої кількості цивільних жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, росіяни в черговий раз змінюють тип війни. При цьому, вони більше не мають жодних військових цілей, а намагаються вбивати більше цивільних.

"Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств", - написав Подоляк.