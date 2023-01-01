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Чергова зміна типу війни. Росія більше не має військових цілей, - Подоляк

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Україна, Неділя 01 січня 2023 18:00
Чергова зміна типу війни. Росія більше не має військових цілей, - Подоляк Фото:Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Масовий ракетний обстріл українських міст в ніч з 31 грудня на 1 січня свідчить про чергові зміни Росії у планах війни. Держава-агресор прагне до більшої кількості цивільних жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, росіяни в черговий раз змінюють тип війни. При цьому, вони більше не мають жодних військових цілей, а намагаються вбивати більше цивільних.

"Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств", - написав Подоляк.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові сьогодні, 1 січня, обстріляли Оріхів Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула.

Також у Херсонській області на Новий рік 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл російських окупантів. Він у тяжкому стані.

Нагадаємо, про те, що діти у селищі Наддніпрянське потрапили під обстріл, стало відомо вчора, 31 грудня, увечері.

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