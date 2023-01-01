Чергова зміна типу війни. Росія більше не має військових цілей, - Подоляк
Масовий ракетний обстріл українських міст в ніч з 31 грудня на 1 січня свідчить про чергові зміни Росії у планах війни. Держава-агресор прагне до більшої кількості цивільних жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За його словами, росіяни в черговий раз змінюють тип війни. При цьому, вони більше не мають жодних військових цілей, а намагаються вбивати більше цивільних.
"Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств", - написав Подоляк.
Масовані обстріли центрів великих міст України в ніч із 31 грудня на 1 січня говорять про чергову зміну типу війни. Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 1, 2023
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові сьогодні, 1 січня, обстріляли Оріхів Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула.
Також у Херсонській області на Новий рік 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл російських окупантів. Він у тяжкому стані.
Нагадаємо, про те, що діти у селищі Наддніпрянське потрапили під обстріл, стало відомо вчора, 31 грудня, увечері.