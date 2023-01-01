ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Очередное изменение типа войны. У России больше нет военных целей, - Подоляк

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 января 2023 18:00
Очередное изменение типа войны. У России больше нет военных целей, - Подоляк Фото:Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Массовые ракетные обстрелы украинских городов в ночь с 31 декабря на 1 января свидетельствуют об очередных изменениях России в планах войны. Государство-агрессор стремится к большему количеству гражданских жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, россияне в очередной раз меняют тип войны. При этом они больше не имеют никаких военных целей, а пытаются убивать больше гражданских.

"Россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить больше гражданских объектов. Война ради убийств", - написал Подоляк.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные сегодня, 1 января, обстреляли Орехов Запорожской области , в результате чего один человек погиб.

Также в Херсонской области на Новый год 13-летний мальчик дважды попал под обстрел российских кафиров . Он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, о том, что дети в поселке Приднепровское попали под обстрел, стало известно вчера, 31 декабря, вечером .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ирина Подоляк
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок