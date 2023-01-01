Очередное изменение типа войны. У России больше нет военных целей, - Подоляк

Массовые ракетные обстрелы украинских городов в ночь с 31 декабря на 1 января свидетельствуют об очередных изменениях России в планах войны. Государство-агрессор стремится к большему количеству гражданских жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, россияне в очередной раз меняют тип войны. При этом они больше не имеют никаких военных целей, а пытаются убивать больше гражданских.

"Россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить больше гражданских объектов. Война ради убийств", - написал Подоляк.