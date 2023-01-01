Очередное изменение типа войны. У России больше нет военных целей, - Подоляк
Массовые ракетные обстрелы украинских городов в ночь с 31 декабря на 1 января свидетельствуют об очередных изменениях России в планах войны. Государство-агрессор стремится к большему количеству гражданских жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По его словам, россияне в очередной раз меняют тип войны. При этом они больше не имеют никаких военных целей, а пытаются убивать больше гражданских.
"Россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить больше гражданских объектов. Война ради убийств", - написал Подоляк.
Массированные обстрелы центров крупных городов Украины в ночь с 31 декабря на 1 января говорят об очередном изменении типа войны. Россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств…– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) January 1, 2023
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные сегодня, 1 января, обстреляли Орехов Запорожской области , в результате чего один человек погиб.
Также в Херсонской области на Новый год 13-летний мальчик дважды попал под обстрел российских кафиров . Он находится в тяжелом состоянии.
Напомним, о том, что дети в поселке Приднепровское попали под обстрел, стало известно вчера, 31 декабря, вечером .