Чергова тактика Кремля. Сибіга розкритикував нове "перемир'я" Росії
Російські пропозиції щодо "перемир'я" є новою гібридною тактикою Кремля. Захід повинен продовжувати тиснути на Російську Федерацію (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують "великоднє" або "парадне" перемир’я", - заявив Сибіга.
За словами міністра, Захід все більше усвідомлює, що російські пропозиції щодо "перемир'я" є звичайною маніпуляцією та знущанням з мирних зусиль Сполучених Штатів Америки (США) й інших партнерів.
"Треба посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру. Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити й унеможливити розширення агресії", - наголосив Сибіга.
Російські "перемир'я"
Останнім часом з боку Кремля почали лунати активніші заяви про нібито готовність Російської Федерації до безпосередніх переговорів з Україною. Зокрема, озвучувалося, що Москва буцімто готова до діалогу з українською стороною "без попередніх умов".
Паралельно з цим протягом останніх місяців Росія неодноразово виступала з ініціативами так званих "перемир’їв" на лінії фронту, однак жодного разу не дотримувалася власних заяв. 28 квітня диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасове "перемир’я" з 8 до 11 травня, аргументуючи це "гуманітарними причинами". У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) наголосили, що справжніми мотивами таких дій є побоювання Кремля за проведення параду і недовіра до власної протиповітряної оборони (ППО).
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