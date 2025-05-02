Чергова тактика Кремля. Сибіга розкритикував нове "перемир'я" Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу під час Години запитань до уряду у Верховній Раді .

"Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують "великоднє" або "парадне" перемир’я", - заявив Сибіга.

За словами міністра, Захід все більше усвідомлює, що російські пропозиції щодо "перемир'я" є звичайною маніпуляцією та знущанням з мирних зусиль Сполучених Штатів Америки (США) й інших партнерів.

"Треба посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру. Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити й унеможливити розширення агресії", - наголосив Сибіга.