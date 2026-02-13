Чергова спроба приховати правду: в Росії заборонили сайт із прізвищами тисяч загиблих окупантів

Кремль приховує правду

"Хочу вернуть" - це проєкт Координаційного штабу, де публікують списки з іменами, номерами жетонів та діагнозами російських військових. Наразі база містить дані про понад 156 тисяч загиблих та 96 тисяч поранених солдатів РФ.

У Координаційному штабі наголошують, що блокування ресурсу "Роскомнадзором" є свідченням страху російського керівництва перед власним народом.

"Це чергова спроба Кремля приховати від власного суспільства реальні масштаби втрат російської армії в Україні. Влада РФ боїться показувати власному суспільству реальні наслідки війни", - підкреслили у відомстві.

Доступ через VPN

Проєкт розпочав роботу в січні 2026 року, проте вже за місяць росіяни почали обмежувати доступ до нього на території РФ. Тепер родичам окупантів доводиться використовувати сервіси для обходу блокувань, аби дізнатися долю близьких.

"Статистика сайту доводить, що навіть попри блокування на території Росії, сотні користувачів з країни-агресора щодня переглядають базу втрат, намагаючись отримати інформацію про реальну долю російських військових", - додали в Координаційному штабі.