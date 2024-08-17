Чергова пропаганда РФ. Масової "евакуації" з-під Курська в Запорізьку область немає, - ОВА
На тлі операції ЗСУ у Курській області, росіяни збиралися евакуювати жителів на частину тимчасово окупованої Запорізької області. Проте ніякої масової евакуації немає.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону та його допис у Telegram.
За словами Федорова, реально відбуваються лише поодинокі випадки переселення. Зокрема, є перші "гастролери" з Курської області, яких окупанти привозять до тимчасово окупованої Кирилівки.
"Із сотень захоплених росіянами баз відпочинку лише кілька, наприклад, "Перлина Таврії", прийняли евакуйованих "відпочивальників" з Курської області", - додав голова Запорізької ОВА.
Федоров наголосив, що евакуація курян на тимчасово окуповані території є черговим пропагандистським кроком окупантів, щоб показати "турботу" про своїх та випросити додаткові кошти з російського бюджету.
Україна запропонувала евакуацію курянам
Нагадаємо, що днями Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися в Україні або ж потребують гуманітарної допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.