Очередная пропаганда РФ. Массовой "эвакуации" из-под Курска в Запорожскую область нет, - ОВА

На фоне операции ВСУ в Курской области россияне собирались эвакуировать жителей на часть временно оккупированной Запорожской области. Однако никакой массовой эвакуации нет.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона и его сообщение в Telegram .

По словам Федорова, реально происходят только единичные случаи переселения. В частности, есть первые "гастролеры" из Курской области, которых оккупанты привозят во временно оккупированную Кирилловку.

"Из сотен захваченных россиянами баз отдыха всего несколько, например, "Жемчужина Таврии", приняли эвакуированных "отдыхающих" из Курской области", - добавил глава Запорожской ОВА.

Федоров подчеркнул, что эвакуация курян на временно оккупированные территории является очередным пропагандистским шагом окупантов, чтобы показать "заботу" о своих и выпросить дополнительные средства из российского бюджета.