Чергова перемога для України. Столтенберг прокоментував ймовірний вихід Росії з Херсону

Росія перебуває під сильним тиском внаслідок рішення щодо виведення військ з Херсону на лівий берег Дніпра. Це може стати черговою перемогою для України, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Очевидно, що Росія перебуває під сильним тиском, і якщо вони (російські військові, - ред.) залишать Херсон, це буде ще однією перемогою України", - заявив Столтенберг журналістам після зустрічі з новим прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра. При цьому до цього окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

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