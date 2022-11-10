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Очередная победа для Украины. Столтенберг прокомментировал вероятный выход России из Херсона

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Четверг 10 ноября 2022 14:52
Очередная победа для Украины. Столтенберг прокомментировал вероятный выход России из Херсона Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия находится под сильным давлением в результате решения о выводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Это может стать очередной победой для Украины, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Очевидно, что Россия находится под сильным давлением и если они (российские военные, -ред.) покинут Херсон, это будет еще одной победой Украины", - заявил Столтенберг журналистам после встречи с новым премьер-министром Италии Джорджо Мелони.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

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