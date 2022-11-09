Чергова димова завіса: у МЗС відреагували на заяву Захарової щодо переговорів
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяву представника МЗС Росії Марії Захарової щодо готовності до переговорів "з урахуванням реалій на даний момент".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника МЗС Олега Ніколенка.
"Бачу заголовок в ЗМІ: "МЗС РФ заявило про готовність Росії вести переговори з Україною". Нарешті, думаю, росіяни визнали поразку, оголосили виведення своїх військ з усієї території України, скасовують всі незаконні рішення на окупованих територіях та розпочинають виплату компенсацій... Читаю далі новину, а там нічого такого немає. Заява МЗС Росії - чергова димова завіса", - написав Ніколенко.
За словами представника МЗС України, російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою, але у Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні.
Імітуючи готовність до діалогу, як пояснив Ніколенко, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії, як в 2014-2015 роках.
"Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства", - додав речник.
Ніколенко зауважив, що Україна неодноразово пропонувала переговори, але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у РФ заявили, що готові до переговорів з Україною "з урахуванням реалій на даний момент".
Також раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів із РФ.
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