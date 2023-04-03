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Черги на кордоні з Польщею перед Великоднем: який пункт найбільш завантажений

Ілюстративне фото: збільшення черг на в’їзд в Україну спостерігається перед одним пунктом пропуску (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збільшення черг на в’їзд в Україну з Польщі спостерігається лише перед одним пунктом пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"За інформацією польської сторони, станом на 12:00 3 квітня на українсько-польському кордоні на в'їзд до України відмічається накопичення транспорту лише перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" (близько 130 автомобілів і 4 автобуси)", - сказано у ньому.

Також зазначається, що за минулу добу українсько-польський кордон перетнуло 69 тисяч людей. Це на 8 тисяч осіб більше, ніж 1 квітня.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд. Так, вчора, були значні черги у двох пунктах пропуску.

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