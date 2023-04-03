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Очереди на границе с Польшей перед Пасхой: какой пункт наиболее загруженный

Иллюстративное фото: увеличение очередей на въезд в Украину наблюдается перед одним пунктом пропуска (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Увеличение очередей на въезд в Украину из Польши наблюдается только перед одним пунктом пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"По информации польской стороны, по состоянию на 12:00 3 апреля на украинско-польской границе на въезд в Украину отмечается накопление транспорта только перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" (около 130 автомобилей и 4 автобуса)", - говорится в нем.

Также отмечается, что за прошедшие сутки украинско-польскую границу пересекли 69 тысяч человек. Это на 8 тысяч человек больше, чем 1 апреля.

Напомним, на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд. Так, вчера, были значительные очереди в двух пунктах пропуска.

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