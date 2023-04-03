Очереди на границе с Польшей перед Пасхой: какой пункт наиболее загруженный

"По информации польской стороны, по состоянию на 12:00 3 апреля на украинско-польской границе на въезд в Украину отмечается накопление транспорта только перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" (около 130 автомобилей и 4 автобуса)", - говорится в нем.

Также отмечается, что за прошедшие сутки украинско-польскую границу пересекли 69 тысяч человек. Это на 8 тысяч человек больше, чем 1 апреля.

Напомним, на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд. Так, вчера, были значительные очереди в двух пунктах пропуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.