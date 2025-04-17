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Черги на кордоні з Польщею: який пункт пропуску перевантажений

Архівне фото: на кордоні з Польщею спостерігаються черги (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в/з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними прикордонників, у пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в та з України. Це може призвести до збільшення часу очікування.

Для того, щоб уникнути заторів і зекономити час, прикордонники радять розглянути можливість перетину кордону через інші пункти пропуску.

"Плануйте свій маршрут завчасно, щоб подорож була комфортною та без зайвих затримок", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, напередодні Великодня на українському кордоні почав збільшуватись пасажиропотік. На окремих напрямках можливі черги, особливо у вихідні.

Варто також нагадати, що у низці областей України посилюють заходи безпеки напередодні Великодня. Водночас є області, які все ж, наприклад, послабили комендантську годину.

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Кордон з УкраїноюКраковец