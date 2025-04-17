Очереди на границе с Польшей: какой пункт пропуска перегружен

По данным пограничников, в пункте пропуска "Краковец" сейчас наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд в и из Украины. Это может привести к увеличению времени ожидания.

Для того, чтобы избежать пробок и сэкономить время, пограничники советуют рассмотреть возможность пересечения границы через другие пункты пропуска.

"Планируйте свой маршрут заранее, чтобы путешествие было комфортным и без лишних задержек", - сообщили пограничники.

Напомним, по словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, накануне Пасхи на украинской границе начал увеличиваться пассажиропоток. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные.