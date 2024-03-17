В чергах більше тисячі фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

"Суттєвих змін не відмічаємо, але, на жаль, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Ці дії вони вчиняють, як й за останні дні, на 5 напрямках", - розповів Демченко.

Наразі заблокованими напрямками залишаються:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів"

"Рава-Руська";

"Шегині".

"Сукупно на всіх напрямках, на території Польщі, в чергах перебувають трохи більше 1000 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти КПП "Рава-Руська" та "Ягодин", - додав речник.

Демченко відзначив, що ситуація з виїздом з України в бік Польщі дещо гірша, оскільки польські фермери взагалі не пропускають фури по напрямках КПП:

"Ягодин";

"Рава-Руська";

"Шегині".

На вищезгаданих напрямках фіксуються нульові показники перетину.

"По іншим двох напрямках, тобто "Устилуг" та "Угринів", там також, хоч й пропускають вантажні транспортні засоби, але їх кількість досить незначна. Це фактично 1-2 вантажівки за годину", - пояснив Демченко.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів";

"Рава-Руська";

"Шегині";

"Краківець".

5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".