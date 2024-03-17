В очередях больше тысячи фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

"Существенных изменений не отмечаем, но, к сожалению, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств. Эти действия они совершают, как и за последние дни, на 5 направлениях", - рассказал Демченко.

Сейчас заблокированными направлениями остаются:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринов"

"Рава-Русская";

"Шегини".

"Совокупно на всех направлениях, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив КПП "Рава-Русская" и "Ягодин", - добавил спикер.

Демченко отметил, что ситуация с выездом из Украины в сторону Польши несколько хуже, поскольку польские фермеры вообще не пропускают фуры по направлениям КПП:

"Ягодин";

"Рава-Русская";

"Шегини".

На вышеупомянутых направлениях фиксируются нулевые показатели пересечения.

"По другим двум направлениям, то есть "Устилуг" и "Угринов", там также, хоть и пропускают грузовые транспортные средства, но их количество весьма незначительно. Это фактически 1-2 грузовика в час", - пояснил Демченко.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Шегини";

"Краковец".

5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".