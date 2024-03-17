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В очередях больше тысячи фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В настоящее время существенных изменений в ситуации с блокадой польско-украинской границы не наблюдается. В очередях на въезд в Украину находятся более тысячи грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Существенных изменений не отмечаем, но, к сожалению, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств. Эти действия они совершают, как и за последние дни, на 5 направлениях", - рассказал Демченко. 

Сейчас заблокированными направлениями остаются: 

  • "Ягодин"; 
  • "Устилуг"; 
  • "Угринов" 
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини". 

"Совокупно на всех направлениях, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив КПП "Рава-Русская" и "Ягодин", - добавил спикер.

Демченко отметил, что ситуация с выездом из Украины в сторону Польши несколько хуже, поскольку польские фермеры вообще не пропускают фуры по направлениям КПП: 

  • "Ягодин"; 
  • "Рава-Русская"; 
  • "Шегини". 

На вышеупомянутых направлениях фиксируются нулевые показатели пересечения. 

"По другим двум направлениям, то есть "Устилуг" и "Угринов", там также, хоть и пропускают грузовые транспортные средства, но их количество весьма незначительно. Это фактически 1-2 грузовика в час", - пояснил Демченко. 

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини";
  • "Краковец".

5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".

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