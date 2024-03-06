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В чергах більше 2,3 тисячі фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook-сторінка Андрія Демченка)
Автор: Сергій Пишкін

Як й раніше, польські протестувальники продовжують блокувати шість напрямків. В черзі, на в'їзд в Україну, перебувають більше 2,3 тисячі вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка під час брифінгу.

За словами Демченка, як й раніше, протестувальники блокують шість напрямків: 

  • "Ягодин"; 
  • "Устилуг";
  • "Угринів"; 
  • "Рава-Руська";
  • "Шегині;
  • "Краківець". 

Станом на сьогоднішній ранок на всіх шести напрямках в чергах на території Польщі перебуває десь  більше 2 300 вантажівок, які очікують на проїзд в бік України. 

Найбільші черги фіксуються на КПП "Краківець" та "Ягодин". Водночас на кожному напрямку протестувальники діють по-різному. 

Інші категорії транспорту, а саме легковики й автобуси - вільно рухаються в обох напрямках. 

"Ягодин" 

За останній час фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу. Показники перетину наразі нульові. 

"Натомість вони незначну кількість вантажівок пропускають, які слідують в бік України на цьому напрямку. За минулу добу таких було близько 70. Днем раніше це було десь на рівні 50", - додав Демченко. 

Показники є край низькими для цього напрямку, оскільки він здатний за добу пропускати від 1200 до 1400 вантажівок в обох напрямках. 

"Шегині" 

З п'ятниці і по понеділок фермери не пропускали вантажівки в обидва боки. Вже з понеділка протестувальники прийняли для себе рішення про те, щоб пропускати раз на 12 годин партію з 10-12 машин. Також від вчора пропускали незначну кількість вантажівок які слідують з України в Польщу.

"Але це на динаміку перетину кордону звісно впливає ну край негативно. Бо якщо брати безпосередньо минулу добу, то кількість перетинів була на рівні десь 60 вантажівок в обох напрямках і це значно нижче від пропускної спроможності цього пункту пропуску", - пояснив спікер. 

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Раніше уряд Польщі вирішив внести прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це, як зазначалося, дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Також як розповідав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, наразі нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні це заперечують.

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Польща