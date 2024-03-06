В очередях более 2,3 тысяч фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

По словам Демченко, как и раньше, протестующие блокируют шесть направлений:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Шегини;

"Краковец".

По состоянию на сегодняшнее утро на всех шести направлениях в очередях на территории Польши находится где-то больше 2 300 грузовиков, которые ожидают проезда в сторону Украины.

Наибольшие очереди фиксируются на КПП "Краковец" и "Ягодин". В то же время на каждом направлении протестующие действуют по-разному.

Другие категории транспорта, а именно легковушки и автобусы - свободно движутся в обоих направлениях.

"Ягодин"

За последнее время фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу. Показатели пересечения пока нулевые.

"Зато они незначительное количество грузовиков пропускают, которые следуют в сторону Украины на этом направлении. За минувшие сутки таких было около 70. Днем ранее это было где-то на уровне 50", - добавил Демченко.

Показатели являются крайне низкими для этого направления, поскольку оно способно за сутки пропускать от 1200 до 1400 грузовиков в обоих направлениях.

"Шегини"

С пятницы и по понедельник фермеры не пропускали грузовики в обе стороны. Уже с понедельника протестующие приняли для себя решение о том, чтобы пропускать раз в 12 часов партию из 10-12 машин. Также со вчерашнего дня пропускали незначительное количество грузовиков следующих из Украины в Польшу.

"Но это на динамику пересечения границы конечно влияет ну крайне негативно. Потому что если брать непосредственно минувшие сутки, то количество пересечений было на уровне где-то 60 грузовиков в обоих направлениях и это значительно ниже пропускной способности этого пункта пропуска", - пояснил спикер.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Ранее правительство Польши решило внести пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это, как отмечалось, позволит убрать преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

Также как рассказывал премьер-министр Польши Дональд Туск, сейчас якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. Зато в Украине это отрицают.