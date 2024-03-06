В очередях более 2,3 тысяч фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Как и раньше, польские протестующие продолжают блокировать шесть направлений. В очереди, на въезд в Украину, находятся более 2,3 тысячи грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко во время брифинга.
По словам Демченко, как и раньше, протестующие блокируют шесть направлений:
По состоянию на сегодняшнее утро на всех шести направлениях в очередях на территории Польши находится где-то больше 2 300 грузовиков, которые ожидают проезда в сторону Украины.
Наибольшие очереди фиксируются на КПП "Краковец" и "Ягодин". В то же время на каждом направлении протестующие действуют по-разному.
Другие категории транспорта, а именно легковушки и автобусы - свободно движутся в обоих направлениях.
"Ягодин"
За последнее время фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу. Показатели пересечения пока нулевые.
"Зато они незначительное количество грузовиков пропускают, которые следуют в сторону Украины на этом направлении. За минувшие сутки таких было около 70. Днем ранее это было где-то на уровне 50", - добавил Демченко.
Показатели являются крайне низкими для этого направления, поскольку оно способно за сутки пропускать от 1200 до 1400 грузовиков в обоих направлениях.
"Шегини"
С пятницы и по понедельник фермеры не пропускали грузовики в обе стороны. Уже с понедельника протестующие приняли для себя решение о том, чтобы пропускать раз в 12 часов партию из 10-12 машин. Также со вчерашнего дня пропускали незначительное количество грузовиков следующих из Украины в Польшу.
"Но это на динамику пересечения границы конечно влияет ну крайне негативно. Потому что если брать непосредственно минувшие сутки, то количество пересечений было на уровне где-то 60 грузовиков в обоих направлениях и это значительно ниже пропускной способности этого пункта пропуска", - пояснил спикер.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.
Ранее правительство Польши решило внести пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это, как отмечалось, позволит убрать преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.
Также как рассказывал премьер-министр Польши Дональд Туск, сейчас якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. Зато в Украине это отрицают.
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