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В очередях более 2,3 тысяч фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (facebook-страница Андрея Демченко)
Автор: Сергей Пышкин

Как и раньше, польские протестующие продолжают блокировать шесть направлений. В очереди, на въезд в Украину, находятся более 2,3 тысячи грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко во время брифинга.

По словам Демченко, как и раньше, протестующие блокируют шесть направлений: 

  • "Ягодин"; 
  • "Устилуг";
  • "Угринов"; 
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини;
  • "Краковец". 

По состоянию на сегодняшнее утро на всех шести направлениях в очередях на территории Польши находится где-то больше 2 300 грузовиков, которые ожидают проезда в сторону Украины. 

Наибольшие очереди фиксируются на КПП "Краковец" и "Ягодин". В то же время на каждом направлении протестующие действуют по-разному. 

Другие категории транспорта, а именно легковушки и автобусы - свободно движутся в обоих направлениях. 

"Ягодин" 

За последнее время фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу. Показатели пересечения пока нулевые. 

"Зато они незначительное количество грузовиков пропускают, которые следуют в сторону Украины на этом направлении. За минувшие сутки таких было около 70. Днем ранее это было где-то на уровне 50", - добавил Демченко. 

Показатели являются крайне низкими для этого направления, поскольку оно способно за сутки пропускать от 1200 до 1400 грузовиков в обоих направлениях. 

"Шегини" 

С пятницы и по понедельник фермеры не пропускали грузовики в обе стороны. Уже с понедельника протестующие приняли для себя решение о том, чтобы пропускать раз в 12 часов партию из 10-12 машин. Также со вчерашнего дня пропускали незначительное количество грузовиков следующих из Украины в Польшу.

"Но это на динамику пересечения границы конечно влияет ну крайне негативно. Потому что если брать непосредственно минувшие сутки, то количество пересечений было на уровне где-то 60 грузовиков в обоих направлениях и это значительно ниже пропускной способности этого пункта пропуска", - пояснил спикер. 

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Ранее правительство Польши решило внести пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это, как отмечалось, позволит убрать преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

Также как рассказывал премьер-министр Польши Дональд Туск, сейчас якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. Зато в Украине это отрицают.

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