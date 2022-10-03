Росіяни влаштували "пекло" українським біженцям на кордоні з Латвією
Російські прикордонники відмовляються пропускати громадян України до Євросоюзу на російсько-латвійському кордоні. Піша черга стоїть кілька днів просто неба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Українців, які їдуть з анексованих територій, російські прикордонники пропускають буквально по кілька осіб на день, при тому, що в черзі стоять сотні людей.
Автобусні перевізники довозять людей до кордону та вивантажують — а інший автобус чекає на них з іншого боку. Люди змушені спати на картоні, на піддонах, на клейонках.
За даними влонтерів організації "Рубікус", у чергах на російсько-латвійському кордоні померло вже двоє людей. Крім того, російські прикордонники практикують "колективне покарання": якщо хтось біля КПП заходив за лінію, яку не можна перетинати, черга зупинялася і чотири години не пропускала нікого.
Нагадаємо, що місцеві жителі окупованого Криму продовжують їхати з півострова . Причиною цього стала часткова мобілізація. Далі через РФ вони намагаються виїхати за кордон.
Також раніше повідомлялося, як залишити окуповану територію України через Грузію, Азербайджан чи Казахстан.
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