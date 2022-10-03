Після старту мобілізації з окупованого Криму виїхало 10 тисяч українців

Місцеві мешканці окупованого Криму продовжують виїжджати з півострова. Причиною для цього стала часткова мобілізація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва президента України в АР Крим.

"Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них - кримські татари", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян. Частина їде далі в Росію, а частина за кордон.

"Проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями наших громадян, які рятуються від злочинної мобілізації", - додали в представництві.

Вони передають інформацію про таких людей так званим "правоохоронцям", які ускладнюють процес виїзду з окупації.

Українцям в тимчасово окупованому Криму дали поради, як уникнути мобілізації в окупаційну армію та що робити у випадку отримання повістки і відправки на війну.