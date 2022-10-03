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Очередь на несколько дней. Российские пограничники не выпускают украинцев в ЕС

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 21:52
Очередь на несколько дней. Российские пограничники не выпускают украинцев в ЕС Фото: россияне не пропускают граждан Украины в Евросоюз (facebook.com/rs_gov_lv)
Автор: Константин Широкун

Российские пограничники отказываются пропускать граждан Украины в Евросоюз на российско-латвийской границе. Пешая очередь стоит несколько дней под открытым небом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Украинцев, которые уезжают из аннексированных территорий, российские пограничники пропускают буквально по несколько человек в день, при том, что в очереди стоят сотни человек.

Автобусные перевозчики довозят людей до границы и выгружают — а другой автобус ждет их с другой стороны. Люди вынуждены спать на картоне, на поддонах, на клеенках.

По данным влонтеров организации "Рубикус", в очередях на российско-латвийской границе умерло уже два человека. Кроме того, российские пограничники практикуют "коллективное наказание": если кто-то возле КПП заходил за линию, которую нельзя пересекать, очередь останавливали и четыре часа не пропускали никого.

Напомним, что местные жители оккупированного Крыма продолжают уезжать с полуострова. Причиной тому стала частичная мобилизация. Дальше через РФ они пытаются выехать за границу.

Также ранее сообщалось, как покинуть оккупированную территорию Украины через Грузию, Азербайджан или Казахстан.

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