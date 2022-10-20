UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без черг та зайвих паперів. "Дія" тестує нові функції для ВПО

Фото: без черг та зайвих паперів. "Дія" тестує нові функції для ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Дія" тестує нові функції для внутрішньо переміщених осіб, що дозволить полегшити зміну місця проживання й редагування свого статусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Наразі, як відзначив Федоров, "Дія" готується до бета-тестування нових послуг, завдяки яким вдасться змінювати місце проживання та скасувати статус ВПО за допомогою пару кліків.

"Після повномасштабного вторгнення 1,4 мільйони людей подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в "Дії". Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО у застосунку", - пише Федоров.

Щоб долучитись до бета-тесту, необхідно перейти за посиланням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні з'явився фонд ліквідації наслідків агресії Росії, який передбачає реконструкції й капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом ВПО.

Також нещодавно агентство пояснювало, як переселенцям стати в чергу на житло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особи