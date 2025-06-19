Без черг і затримок? Як ветеранам отримати гроші за оренду житла і що змінилось

Кабінет міністрів удосконалив процедуру подачі заяв на отримання компенсації ветеранам і ветеранкам частини оренди житла. При цьому суми виплат можуть бути різними.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України "Урядовий портал".
Виплату грошової компенсації ветеранам війни за найм (оренду) житлових приміщень було запроваджено в Україні за ініціативи Міністерства у справах ветеранів.
Це стало важливим кроком на шляху створення належних умов для адаптації та інтеграції у цивільне життя українських героїв.
Порядок виплати грошової компенсації за оренду житла для військовослужбовців, які захищали незалежність і територіальну цілісність України, урядовці затвердили у березні 2025 року.
У середу, 18 червня, стало відомо, що Кабінет міністрів постановою №252 змінив цей порядок, щоб ветерани й ветеранки, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, змогли отримати компенсацію за оренду за значно спрощеною процедурою.
Грошову компенсацію за найм (оренду) житла можуть отримати громадяни, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, а також:
Українцям розповіли, що процедуру подачі заяв на отримання компенсації ветеранам частини оренди житла було вдосконалено.
Перша зміна - більша гнучкість у поданні заяв.
Йдеться про те, що тепер заяви із необхідними документами можна подавати:
Відбулось також впорядкування процесу - визначено алгоритм передачі документів із ЦНАПу до відповідних місцевих органів з питань ветеранської політики (та зворотного інформування про результати розгляду).
Крім того, зміни торкнулись колишніх поліцейських і рятувальників, які були звільнені зі служби, але ще не отримали офіційного статусу учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).
Їм до заяви щодо отримання грошової компенсації оренду житла слід додавати копії:
В цілому для отримання виплат (грошової компенсації) за оренду житла, ветеранам потрібно подати копії таких документів:
Насамкінець громадянам пояснили, що розмір компенсації (сума виплат) залежить від місця розташування орендованого захисником житла:
"Якщо особа орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачуватиметься пропорційно кількості днів проживання", - підсумували у прес-службі уряду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поняття "ветеран війни" та "учасник бойових дій" - не одне й те саме. Тож важливо розуміти, у чому відмінність цих статусів і де більше пільг.
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