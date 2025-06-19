Без черг і затримок? Як ветеранам отримати гроші за оренду житла і що змінилось

Про які виплати для ветеранів йдеться

Виплату грошової компенсації ветеранам війни за найм (оренду) житлових приміщень було запроваджено в Україні за ініціативи Міністерства у справах ветеранів.

Це стало важливим кроком на шляху створення належних умов для адаптації та інтеграції у цивільне життя українських героїв.

Порядок виплати грошової компенсації за оренду житла для військовослужбовців, які захищали незалежність і територіальну цілісність України, урядовці затвердили у березні 2025 року.

У середу, 18 червня, стало відомо, що Кабінет міністрів постановою №252 змінив цей порядок, щоб ветерани й ветеранки, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, змогли отримати компенсацію за оренду за значно спрощеною процедурою.

Хто із захисників може отримати компенсацію

Грошову компенсацію за найм (оренду) житла можуть отримати громадяни, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, а також:

втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій;

мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії;

проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км).

Що саме змінилося у порядку отримання виплат

Українцям розповіли, що процедуру подачі заяв на отримання компенсації ветеранам частини оренди житла було вдосконалено.

Перша зміна - більша гнучкість у поданні заяв.

Йдеться про те, що тепер заяви із необхідними документами можна подавати:

або до структурного підрозділу з питань ветеранської політики;

або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - за адресою найманого житлового приміщення.

Відбулось також впорядкування процесу - визначено алгоритм передачі документів із ЦНАПу до відповідних місцевих органів з питань ветеранської політики (та зворотного інформування про результати розгляду).

Крім того, зміни торкнулись колишніх поліцейських і рятувальників, які були звільнені зі служби, але ще не отримали офіційного статусу учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Їм до заяви щодо отримання грошової компенсації оренду житла слід додавати копії:

військово-облікового документа;

витягу з наказу про звільнення зі служби в поліції / виключення з кадрів ДСНС.

Які документи потрібні, щоб подати заяву

В цілому для отримання виплат (грошової компенсації) за оренду житла, ветеранам потрібно подати копії таких документів:

документ, який посвідчує особу;

картка платника податків;

інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

акт обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок бойових дій, спричинених агресією РФ;

військово-обліковий документ;

посвідчення, що підтверджує статус УБД або ОІВВ;

довідка про відсутність (наявність) судимості та інших обмежень, пов'язаних зі злочинами проти України;

договір найму (оренди) житла, укладений відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

Від чого залежить розмір компенсацій

Насамкінець громадянам пояснили, що розмір компенсації (сума виплат) залежить від місця розташування орендованого захисником житла:

для Києва, Дніпра, Львова й Одеси - йдеться про 2 прожиткові мінімуми (зараз це 6 056 гривень);

для обласних центрів - 1,5 прожиткового мінімуму (4 542 гривень);

для інших населених пунктів - 1 прожитковий мінімум (3 028 гривень - для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року).

"Якщо особа орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачуватиметься пропорційно кількості днів проживання", - підсумували у прес-службі уряду.