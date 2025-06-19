Без очередей и задержек? Как ветеранам получить деньги за аренду жилья и что изменилось

Кабинет министров усовершенствовал процедуру подачи заявлений на получение компенсации ветеранам части аренды жилья. При этом суммы выплат могут быть разными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию единого веб-портала органов исполнительной власти Украины "Урядовий портал".
Выплата денежной компенсации ветеранам войны за наем (аренду) жилых помещений была введена в Украине по инициативе Министерства по делам ветеранов.
Это стало важным шагом на пути создания надлежащих условий для адаптации и интеграции в гражданскую жизнь украинских героев.
Порядок выплаты денежной компенсации за аренду жилья для военнослужащих, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины, чиновники утвердили в марте 2025 года.
В среду, 18 июня, стало известно, что Кабинет министров постановлением №252 изменил этот порядок, чтобы ветераны и ветеранки, которые вернулись из плена, потеряли жилье или вынуждены временно проживать в других регионах, смогли получить компенсацию за аренду по значительно упрощенной процедуре.
Денежную компенсацию за наем (аренду) жилья могут получить граждане, которые защищали независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины, а также:
Украинцам рассказали, что процедура подачи заявлений на получение компенсации ветеранам части аренды жилья была усовершенствована.
Первое изменение - большая гибкость в подаче заявлений.
Речь идет о том, что теперь заявления с необходимыми документами можно подавать:
Произошло также упорядочение процесса - определен алгоритм передачи документов из ЦНАП в соответствующие местные органы по вопросам ветеранской политики (и обратного информирования о результатах рассмотрения).
Кроме того, изменения коснулись бывших полицейских и спасателей, которые были уволены со службы, но еще не получили официального статуса участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ).
Им к заявлению о получении денежной компенсации аренду жилья следует добавлять копии:
В целом для получения выплат (денежной компенсации) за аренду жилья, ветеранам нужно подать копии таких документов:
В завершение гражданам объяснили, что размер компенсации (сумма выплат) зависит от места расположения арендованного защитником жилья:
"Если человек арендует жилье менее чем на месяц, компенсация будет выплачиваться пропорционально количеству дней проживания", - подытожили в пресс-службе правительства.
Напомним, ранее мы рассказывали, что понятия "ветеран войны" и "участник боевых действий" - не одно и то же. Поэтому важно понимать, в чем отличие этих статусов и где больше льгот.
Читайте также, как бизнес поддерживает ветеранов и меняет подходы к работе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.