Без очередей и бумаг: какие государственные услуги станут доступны иностранцам в "Дії"
В приложении "Дія" в ближайшее время заработает авторизация для иностранных граждан. Они смогут получать украинские государственные услуги онлайн, в частности, оформлять налоговый номер без посещения учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Какие услуги готовят для иностранцев
По словам заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль, первым шагом станет запуск и развитие специального статуса е-резидента. Благодаря новым инструментам иностранцы смогут полностью онлайн получать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) - без бумажных документов и посещения государственных учреждений.
Кроме того, Минцифры планирует ввести в приложение цифровую карту резидента и запустить первые услуги для иностранных пользователей.
Также ключевые сервисы будут переведены на английский язык, а круглосуточную поддержку пользователям будет оказывать интеллектуальный помощник Diia.AI.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что для украинцев в "Дії" доступны разные государственные услуги онлайн. В частности, ветераны и ветеранки теперь могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны, а водители - обменять или восстановить удостоверения, перерегистрировать транспортное средство и назначить надлежащего пользователя. Часть услуг для автовладельцев можно оформить через Кабинет водителя, в частности забронировать номерной знак и проверить информацию об автомобиле.