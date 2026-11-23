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В приложении "Дія" в ближайшее время заработает авторизация для иностранных граждан. Они смогут получать украинские государственные услуги онлайн, в частности, оформлять налоговый номер без посещения учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Какие услуги готовят для иностранцев По словам заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль, первым шагом станет запуск и развитие специального статуса е-резидента. Благодаря новым инструментам иностранцы смогут полностью онлайн получать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) - без бумажных документов и посещения государственных учреждений. Кроме того, Минцифры планирует ввести в приложение цифровую карту резидента и запустить первые услуги для иностранных пользователей. Также ключевые сервисы будут переведены на английский язык, а круглосуточную поддержку пользователям будет оказывать интеллектуальный помощник Diia.AI.