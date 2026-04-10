Черг більше нема? Що насправді відбувається з місцями у дитсадках і які є альтернативи
В Україні спостерігається нетипова ситуація на ринку дошкільної освіти: у більшості громад черги до дитсадків зникли, а заклади стоять напівпорожніми. Проте для мешканців мегаполісів та прифронтових міст проблема дефіциту та безпеки залишається гострою.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки Анастасія Коновалова в ефірі телемарафону.
Головне:
- Реальна ситуація: Черги відсутні майже всюди, крім міст-мільйонників та сателітів Києва.
- Прифронтові зони: Повноцінна робота садків неможлива через відсутність укриттів.
- Новий пріоритет: Дитсадки готують до прийому дітей віком від 1 року.
- Грошова підтримка: Програма "єЯсла" дозволяє отримати 8 000 грн на місяць на няню чи приватний садок.
Де черги залишаються і чому садочки не заповнені
За словами заступниці міністра, демографічні зміни призвели до того, що навіть у великих містах садочки часто не працюють на повну потужність. Проте картина не є однорідною для всієї країни.
"Звичайно, я не говорю зараз про прифронтові регіони, де через відсутність укриттів, так званих підземних садочків, повноцінних місць, де діти можуть перебувати повний день, доступ до очного навчання неможливий", - зазначила Коновалова.
Вона додала, що винятками з тенденції "без черг" залишаються міста-сателіти Києва та міста-мільйонники, а також окремі густонаселені райони, зокрема у Києві та Одесі.
Зміни для батьків: садки з 1 року та програма "єЯсла"
Через наявність вільних місць у багатьох регіонах МОН планує змінити фокус роботи закладів, орієнтуючись на дітей раннього віку.
"Демографічна ситуація така, що зараз ми якраз працюємо над тим, щоб садочки заповнювалися там, де є місця, дітьми раннього віку", - пояснила Анастасія Коновалова.
Якщо ж у вашому районі черга все ще існує і влаштувати дитину складно, держава пропонує альтернативне фінансове рішення.
"У разі, якщо черга існує, і дитину проблематично влаштувати в дитсадок, українці можуть скористатись програмою "єЯсла" і отримати 8 тисяч грн на місяць для відшкодування послуг няні або приватного дитсадка", - нагадала посадовиця.
Крім того, завдяки дерегуляції сектору, громади тепер мають повноваження запроваджувати власні системи підтримки батьків залежно від потреб місцевого населення.
