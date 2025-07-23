UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Через зростання російських загроз. Німеччина планує посилити покарання за шпигунство

Фото: Німеччина планує посилити покарання за шпигунство (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство юстиції Німеччини має намір ініціювати новий законопроект, який посилить покарання за тероризм та шпигунство на користь інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Серед іншого, новий проект передбачає більш комплексне покарання за підготовку терористичних атак. Закон також має на меті імплементацію європейських антитерористичних рекомендацій у німецьке законодавство. Крім того, буде посилено кримінальну відповідальність за діяльність "розвідувальних агентів".

"Терористи, екстремісти та авторитарні режими атакують нашу свободу. Запланований закон є чіткою відповіддю на це. Ми будемо далі розвивати кримінальне законодавство та адаптувати його до нових загроз", - заявила міністр юстиції Стефані Хубіг.

Посилення відповідальності за тероризм

Зокрема, серед іншого, буде змінено статті кримінального кодексу, які визначають покарання за підготовку терористичних злочинів. У майбутньому до законодавства також будуть включені випадки, коли напад готується за допомогою транспортних засобів.

Мін'юст Німеччини також має на меті криміналізувати повторний в'їзд до країни з наміром вчинити терористичний злочин.

Боротьба зі шпигунами

У боротьбі зі шпигунством буде посилено кримінальне правопорушення діяльності "розвідувальних агентів". Це, ймовірно, буде спрямовано в першу чергу на зростаючі російські загрози. Поправка також має на меті дозволити певним негласні слідчі заходи – особливо необхідні для переслідування співробітників іноземних розвідувальних служб. До них належать онлайн-обшуки та акустичне спостереження за житловими приміщеннями.

Випадки шпигунства у Європі

Раніше ми писали, що уряд Британії через шпигунську загрозу з боку Пекіна, розглядає можливість скорочення числа громадян Китаю, які можуть в'їжджати в країну в офіційних справах.

Також повідомлялось, що громадянин РФ, який мешкав у Нарві, отримав 6,5 роки ув’язнення за шпигунство на користь ФСБ, порушення санкцій та надання неправдивих даних естонським органам.

Окрім того, російські агенти також підозрюються у підриві підводних кабелів зв’язку та газопроводів, зокрема в Балтійському регіоні. Це змусило країни Європи підписали договір щодо захисту підводної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News