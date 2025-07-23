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Из-за роста российских угроз. Германия планирует ужесточить наказание за шпионаж

Фото: Германия планирует ужесточить наказание за шпионаж (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство юстиции Германии намерено инициировать новый законопроект, который ужесточит наказание за терроризм и шпионаж в пользу других государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Среди прочего, новый проект предусматривает более комплексное наказание за подготовку террористических атак. Закон также имеет целью имплементацию европейских антитеррористических рекомендаций в немецкое законодательство. Кроме того, будет усилена уголовная ответственность за деятельность "разведывательных агентов".

"Террористы, экстремисты и авторитарные режимы атакуют нашу свободу. Запланированный закон является четким ответом на это. Мы будем дальше развивать уголовное законодательство и адаптировать его к новым угрозам", - заявила министр юстиции Стефани Хубиг.

Усиление ответственности за терроризм

В частности, среди прочего, будут изменены статьи уголовного кодекса, которые определяют наказание за подготовку террористических преступлений. В будущем в законодательство также будут включены случаи, когда нападение готовится с помощью транспортных средств.

Минюст Германии также имеет целью криминализировать повторный въезд в страну с намерением совершить террористическое преступление.

Борьба со шпионами

В борьбе со шпионажем будет усилено уголовное правонарушение деятельности "разведывательных агентов". Это, вероятно, будет направлено в первую очередь на растущие российские угрозы. Поправка также имеет целью разрешить определенные негласные следственные мероприятия - особенно необходимые для преследования сотрудников иностранных разведывательных служб. К ним относятся онлайн-обыски и акустическое наблюдение за жилыми помещениями.

 

Случаи шпионажа в Европе

Ранее мы писали, что правительство Великобритании из-за шпионской угрозы со стороны Пекина, рассматривает возможность сокращения числа граждан Китая, которые могут въезжать в страну по официальным делам.

Также сообщалось, что гражданин РФ, который жил в Нарве, получил 6,5 года заключения за шпионаж в пользу ФСБ, нарушение санкций и предоставление ложных данных эстонским органам.

Кроме того, российские агенты также подозреваются в подрыве подводных кабелей связи и газопроводов, в частности в Балтийском регионе. Это заставило страны Европы подписали договор о защите подводной инфраструктуры.

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