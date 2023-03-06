Через значні втрати "військкомати" Донецька шукають офіцерів серед пенсіонерів, - Генштаб

Окупанти зазнають значних втрат особового складу у Донецькій області. Саме тому "військкомати" у Донецьку почали шукати офіцерів серед місцевих пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років", - додали у Генштабі.

Зазначається, що нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, "військові комісаріати" отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно.

"Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 11 ББМ та 15 БПЛА.

Втрати Росії у війні проти України перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року - після закінчення Другої світової.

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