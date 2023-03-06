Из-за значительных потерь "военкоматы" Донецка ищут офицеров среди пенсионеров, - Генштаб

Оккупанты понесут значительные потери личного состава в Донецкой области. Именно поэтому "военкоматы" в Донецке начали искать офицеров среди местных пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры по их пополнению", - говорится в сообщении. Отмечается, что недавно, во временно оккупированном Донецке, "военные комиссариаты" получили указание по уточнению персональных учетных данных офицеров запаса до 65 лет включительно. "А также солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет", - добавили в Генштабе.