Через зміну клімату Південна Європа готується до засухи

Зазначається, що зміна клімату робить регіон спекотнішим і сухішим, роки послідовних засух виснажили запаси підземних вод. В Іспанії та на півдні Франції ґрунти стали сухими. Низький рівень річок та водосховищ загрожують виробництву гідроенергії цього літа.

Вчені попереджають, що зі зростанням температури Європу чекає ще одне посушливе літо. Минулоріч, після найспекотнішого сезону за всю історію спостережень, дослідники Європейського Союзу назвали ситуацію в регіоні найгіршою за останні 500 років.

Цього року ситуація найгірша в Іспанії.

"Ситуація з посухою погіршиться цього літа", - сказав професор географічного аналізу в Університеті Аліканте Хорхе Ольсінаю.

Звертаючись за екстреною допомогою до ЄС, міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас попередив, що "ситуація, спричинена цією посухою, має такі значні масштаби, що її наслідки не можуть бути подолані лише за рахунок національних коштів".