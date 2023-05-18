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Из-за изменения климата Южная Европа готовится к засухе

Фото: сильная засуха в Южной Европе из-за изменения климата летом (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Южная Европа готовится к сильной засухе летом, некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худший урожай за десятилетие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что изменение климата делает регион более жарким и сухим, годы последовательных засух истощили запасы подземных вод. В Испании и на юге Франции почвы стали сухими. Низкий уровень рек и водохранилищ угрожает производству гидроэнергии этим летом.

Ученые предупреждают, что с ростом температуры Европу ждет еще одно засушливое лето. В прошлом году, после самого жаркого сезона за всю историю наблюдений, исследователи Европейского Союза назвали ситуацию в регионе самой плохой за последние 500 лет.

В этом году ситуация самая плохая в Испании.

"Ситуация с засухой ухудшится этим летом", - сказал профессор географического анализа в Университете Аликанте Хорхе Ольсинаю.

Обращаясь за экстренной помощью в ЕС, министр сельского хозяйства Испании Луис Планас предупредил, что "ситуация, вызванная этой засухой, имеет столь значительные масштабы, что ее последствия не могут быть преодолены только за счет национальных средств".

Напомним, мир может побить новый рекорд средней температуры в 2023 или 2024 годах из-за изменения климата.

Ранее мы писали, в течение следующих пяти лет мир может пересечь критический предел температуры .

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Изменение климата