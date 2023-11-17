Через закріплення ЗСУ на лівому березі Дніпра окупанти можуть перегрупуватися, - ГУР

За його словами, подібні маневри противника ймовірні у відповідь на успішні дії ЗСУ на півдні країни та закріплення на деяких плацдармах на східній стороні Херсонської області.

"Окупанти намагатимуться здійснити якесь перегрупування", - сказав представник військової розвідки.

Також Єрін зазначив, що у ворожих сил, що діють у регіоні, вибудована багатоешелонована система оборони.

"Я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і припускали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як розвиватиметься ситуація - ми побачимо", - розповів офіцер.

У ГУР додали, що бійці ЗСУ продовжують вивчати слабкі місця російської оборони.

Закріплення ЗСУ на лівобережжі Херсонської області

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що українським військовим вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області.

Після цього керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи таке просування ЗСУ, натякнула, що надалі можна буде говорити про великі успіхи.

Сьогодні, 17 листопада, у Морській піхоті ЗСУ офіційно підтвердили, що захисники провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра Херсонської області, завдяки чому їм вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

Варто зазначити, що раніше цього тижня прокремлівські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ писали про нібито рішення перегрупувати окупаційні війська на лівобережжі Херсонщини. У міністерстві Шойгу швидко випустили спростування, назвавши появу такої інформації провокацією. Що трапилося насправді - невідомо. Експерти припускають, що хтось з апарату російського міноборони помилково розіслав медійникам заготовлений "про всяк випадок" реліз.

Детальніше про ситуацію на лівому березі Херсонської області читайте у матеріалі РБК-Україна "Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ".