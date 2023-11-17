Из-за закрепления ВСУ на левом берегу Днепра оккупанты могут перегруппироваться, - ГУР

По его словам, подобные маневры противника вероятны в ответ на успешные действия ВСУ на юге страны и закрепления на некоторых плацдармах на восточной стороне Херсонской области.

"Оккупанты будут пытаться осуществить некую перегруппировку", - сказал представитель военной разведки.

Также Ерин отметил, что у действующих в регионе вражеских сил выстроена многоэшелонированная система обороны.

"Я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация - мы увидим", - рассказал офицер.

В ГУР добавили, что бойцы ВСУ продолжают изучать слабые места российской обороны.

Закрепление ВСУ на левобережье Херсонской области

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области.

После этого руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя такое продвижение ВСУ, намекнула, что в дальнейшем можно будет говорить о больших успехах.

Сегодня, 17 ноября, в Морской пехоте ВСУ официально подтвердили, что защитники провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, благодаря чему им удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Стоит отметить, что ранее на этой неделе прокремлевские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ писали о якобы решении перегруппировать оккупационные войска на левобережье Херсонщины. В министерстве Шойгу спешно выпустили опровержение, назвав появление такой информации провокацией. Что случилось на самом деле - неизвестно. Эксперты допускают, что кто-то из аппарата российского минобороны ошибочно разослал медийщикам заготовленный "на всякий случай" релиз.

Подробнее о ситуации на левом берегу Херсонской области читайте в материале РБК-Украина "Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме в ВСУ".