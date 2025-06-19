Через загрозу ударів. У Полтаві заборонили масові заходи: що відомо

"Друзі, інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025 р.", - повідомив Малько.

За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах міста Полтава та району.

"Прошу з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Безпека – передусім", - додав він.