Из-за угрозы ударов. В Полтаве запретили массовые мероприятия: что известно

В Полтаве и районе из-за угрозы вражеских обстрелов запретили проведение массовых мероприятий. Ограничения вводятся на несколько дней.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата полтавского горсовета Максима Малько.
"Друзья, информирую, что мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня. Причина - соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025 г.", - сообщил Малько.
По его словам, такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам города Полтава и района.
"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Безопасность - прежде всего", - добавил он.
Россияне в последние недели усилили комбинированные удары по Украине с использованием ударных беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. Целями вражеских обстрелов становятся не только военные объекты, но и мирные цели - объекты инфраструктуры, жилые дома и тому подобное.
Так, Россия в ночь на 17 июня нанесла массированный удар по Украине и применила 440 дронов и 32 ракеты. В Киеве в результате атаки были повреждены дома в восьми районах. Этот обстрел унес жизни 28 человек в столице. 142 жителя пострадали, из них шесть - дети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.