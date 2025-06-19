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Через загрозу ударів. У Полтаві заборонили масові заходи: що відомо

Четвер 19 червня 2025 13:10
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Через загрозу ударів. У Полтаві заборонили масові заходи: що відомо Фото: у Полтаві заборонили масові заходи
Автор: Константин Широкун

У Полтаві та районі через загрозу ворожих обстрілів заборонили проведення масових заходів. Обмеження вводяться на кілька днів.

Про це РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата полтавської міськради Максима Малька.

"Друзі, інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025 р.", - повідомив Малько.

За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах міста Полтава та району.

"Прошу з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Безпека – передусім", - додав він.

Масовані удари РФ по Україні

Росіяни в останні тижні посилили комбіновані удари по Україні з використанням ударних безпілотників, а також крилатих та балістичних ракет. Цілями ворожих обстрілів стають не лише військові об'єкті, а й мирні цілі – об'єкти інфраструктури, житлові будинки тощо.

Так, Росія в ніч на 17 червня завдала масованого удару по Україні та застосувала 440 дронів і 32 ракети. У Києві внаслідок атаки були пошкоджені будинки у восьми районах. Цей обстріл забрав життя 28 людей у столиці. 142 жителі постраждали, з них шість - діти.

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Полтава Вторгнення Росії до України Ракетний удар
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